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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8 مرات في ساعة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيتسك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك 8 مرات في ساعة واحدة.

ووفقًا للمعلومات المنشورة على قناة البعثة على التليجرام، من الساعة 07:55 صباحًا حتى 08:50 صباحًا بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية 23 قذيفة عيار 155 ملم على مناطق كيروفسكي وكويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك. ويجري توضيح المعلومات عن الضحايا والدمار.

وفي الإجمالي تعرضت جمهورية دونيستك الشعبية للقصف 12 مرة اليوم، مع إطلاق 35 طلقة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 44 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 150 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان المكتب في قناته على "تليجرام"، أنه "خلال الـ24 الساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 44 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت  150 مقذوفا من عيارات مختلفة، مضيفً أن هناك  مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.

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