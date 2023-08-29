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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 3 مواطنين.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على مصنع ألبان بدونيستك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال عمدة مدينة دونيتسك إيفان بريخودكو، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مدنيين قتلوا عندما قصفت القوات الأوكرانية مصنعا للألبان في بلدة جورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال بريخودكو عبر حسابة على تليجرام: "عواقب مروعة لقصف مصنع ألبان جورلوفكا من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين، حيث تم قتل ثلاثة مدنيين وأضرار جسيمة في البنية التحتية للمصنع".

ووفقا عمدة مدينة دونيتسك، فإنه تم انفجار أربع قذائف داخل حدود المصنع.

وفي وقت سابق، قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك 8 مرات في ساعة واحدة.

ووفقًا للمعلومات المنشورة على قناة البعثة على التليجرام، من الساعة 07:55 صباحًا حتى 08:50 صباحًا بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية 23 قذيفة عيار 155 ملم على مناطق كيروفسكي وكويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك. ويجري توضيح المعلومات عن الضحايا والدمار.

وفي الإجمالي تعرضت جمهورية دونيستك الشعبية للقصف 12 مرة اليوم، مع إطلاق 35 طلقة.

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