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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة خطيرة.. القوات الروسية توجه صفعة كبري للجيش الأوكراني في خاركوف

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، أن القوات الأوكرانية تفاجأت باختراق القوات الروسية للجبهة في مقاطعة خاركوف، خاصة أنه جاء مع فشل الهجوم المضاد الأوكراني.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه لم يكن من المفترض أن يحدث هذا الاختراق، حيث أن الهجوم المضاد الأوكراني، الذي بدأ في يونيو، كان يهدف إلى إجبار روسيا على اتخاذ موقف دفاعي، لكن حدث ما لم يتوقعه نظام كييف، حيث شنت القوات الروسية في النصف الأول من أغسطس هجوما على كوبيانسك والمناطق المحيطة بها، مما فاجىء الجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن القوات الروسية أحرزت تقدما في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، مؤكدا صعوبة وضع القوات الأوكرانية هناك.

كما أكد ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، على أن أوكرانيا ستفقد السيطرة على محور كوبيانسك بسبب عدم قدرة قواتها على ردع الهجوم الروسي. 

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

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