قريبا.. صور السيلفي في سناب شات ستكون معززة بتقنية Dreams

يطلق تطبيق "سناب شات" Snapchat قريبًا ميزة أخرى تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية تسمى Snapchat Dreams وهي عبارة عن صور سيلفي معززة بالذكاء الاصطناعي ستكون موجودة ومخزنة في ألبوم كاميرا Snapchat الخاص بالمستخدم، والموجودة في قسم الذكريات Memories.

وفقا لتقرير من موقع zdnet عندما يلتقط المستخدم بعض الصور الشخصية، سيقدم سناب شات Snapchat ثماني نسخ للصورة ذات مواضيع أو ثيمات مختلفة، تتراوح من عصر النهضة إلى المخلوقات الموجودة تحت سطح البحر.

يقول Snapchat إن خاصية الأحلام أو Dreams عبارة عن تطبيق متقدم تقنيًا عن تلك المقدمة مع Snapchat Lenses، أي أنها الترقية الإضافية لهذه العدسات، ويتميز هذا التطبيق بمرشحات الصور المشهورة للغاية والتي منحت المستخدمين ميزات رقمية مثل إضافة تيجان الزهور وآذان الكلاب والرؤوس الكبيرة بشكل هزلي.

Snapchat Dreams

الأحلام أو المرشحات الثمانية الأولى مجانية، ثم سيتعين على المستخدمين شراء المرشحات الإضافية مقابل دولار واحد لكل مرشح أو حلم عبر عملية شراء داخل التطبيق. تتوفر Dreams لمستخدمي Snapchat في أستراليا و نيوزيلندا، ويقول Snapchat إن الميزة ستكون متاحة للمستخدمين في بلدان أخرى خلال الأسابيع المقبلة، مع طرحها تدريجيا.

قبل إنشاء حلم، يجب على المستخدمين الموافقة على شروط الاستخدام العادل لـ Snapchat. من خلال الموافقة على هذه الشروط، يوافق المستخدمون على منح Snapchat والشركات التابعة لها حقوقًا غير مقيدة للوصول لصورك وعند الموافقة لا يمكن أن تتراجع عن رأي وتقوم بإلغاء التعاقد لأن هذه الاتفاقية غير قابلة للإلغاء وستظل صورك الشخصية المدعمة بالذكاء الاصطناعي موجودة على خوادمهم.

وفقًا لموقع The Verge، يستغرق إنشاء مرشحات Dreams حوالي 30 دقيقة، وبعض الصور المتحولة لا تلتقط ملامح المستخدم بشكل كامل ودقيق بل يحدث خلل في الشكل النهائي بعد إضافة المرشحات وهي ليست مثل أدوات الصور الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وأشهرها Lensa AI.

قال جاك برودي، نائب رئيس منتج Snap، لموقع The Verge: "نسعى دائما لخلق كل ما هو جديد ومرح لمجتمع Snapchat من خلال القيام بأشياء غريبة ومتطورة، تكون في بعض الأحيان سخيفة بعض الشيء وغير اعتيادية بعض الشيء".

يأتي تطبيق Snapchat Dreams في وقت تزدهر فيه التطبيقات المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتقوم العديد من منصات التواصل الاجتماعي بتجربة تحويل الصور الشخصية بتقنية الذكاء الاصطناعي، منها برنامج BeFake هو منشئ صور سيلفي يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو مثل Dreams، يستغرق BeFake بضع دقائق لإنشاء صور شخصية مدعمة بالذكاء الاصطناعي ويتطلب الدفع مقابل الصور الإضافية المولدة بالذكاء الاصطناعي.