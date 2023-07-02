بعد هجوم ماكرون| سناب شات يرد بقوة وبإجراءات صارمة "لا تسامح"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن منصات السوشال ميديا تلعب دورًا مهمًا في أحداث الأيام القليلة الماضية ومنها “سناب شات” و"تيك توك" ومنصات أخرى.



وجاء ذلك وفق تقرير عرضته فضائية العربية.



وبعد هذا التصريح لإيمانويل ماكرون واتهامه فيه تحديدًا “سناب شات” و"تيك توك" بـ “إثارة أحد أشكال محاكاة العنف” بفرنسا.



أكد مسؤولون عن تطبيق “سناب شات" الشهير أن منصتهم تراقب المحتوى بفرنسا وتحذف المقاطع المحرضة على العنف:" نحن لا نتسامح مع المحتوى الذي يحرض على الكراهية أو العنف في فرنسا".



أفادت تقارير بالتزامن مع المظاهرات وأعمال الشغب والحرق احتجاجًا على مقتل المراهق “نائل” بأن معظم المحتجين يتواصلون عبر مجموعات أنشأوها في بعض التطبيقات للتخطيط لاقتحام متاجر أو إضرام النيران وغيرها من أعمال الشغب.