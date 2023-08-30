بالأسماء.. 600 طالب وطالبة تم قبولهم بالمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم

أعتمدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، نتيجة القبول بالصف الأول الثانوي للمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم ، للعام الدراسي 2024/202
حيث تم قبول عدد 600 طالب وطالبة، بالمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم ، والذين اجتازوا الأختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
جدير بالذكر ، تحتوي المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم على (9) أقسام وهي :١. فني ملابس جاهزة ، ٢. فني تركيبات كهربية ، ٣. فني طباعة ، ٤. سكرتارية طبية ، ٥. فني إنتاج دواجن ، ٦. فني صناعات غذائية ، ٧. مساعد فنى إداري بنين ، ٨. مساعد فنى إداري ، ٩. فني ميكانيكا صيانة وإصلاح.
وتمنت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التعليم بمحافظة الفيوم ، كل النجاح والتفوق للجميع .