عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. 600 طالب وطالبة تم قبولهم بالمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم

الدكتورة امانى قرن
الدكتورة امانى قرن وكيل وزارة تعليم الفيوم

 

أعتمدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،  نتيجة القبول بالصف الأول الثانوي للمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم ، للعام الدراسي 2024/202

حيث تم قبول عدد 600 طالب وطالبة، بالمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم ، والذين اجتازوا الأختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

 

جدير بالذكر ، تحتوي المدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالفيوم على (9) أقسام وهي :١. فني ملابس جاهزة  ، ٢. فني تركيبات كهربية   ، ٣. فني طباعة  ، ٤. سكرتارية طبية  ، ٥. فني إنتاج دواجن  ، ٦. فني صناعات غذائية  ، ٧. مساعد فنى إداري بنين ، ٨. مساعد فنى إداري  ، ٩. فني ميكانيكا صيانة وإصلاح.

 

وتمنت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التعليم بمحافظة الفيوم ، كل النجاح والتفوق للجميع .

 

 

تعليم الفيوم: ورش عمل ببرنامج النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

 

 

 

تعليم الفيوم: ورش عمل علمية وفنية وأدبية بمركز رعاية الموهوبين والتعلم الذكي

 

 

 

3adf1964-38a1-45c9-ac66-5afe3acdb2ef
3adf1964-38a1-45c9-ac66-5afe3acdb2ef
9ab3d1be-9353-4582-a1be-9c430e8607e6
9ab3d1be-9353-4582-a1be-9c430e8607e6
63db23a7-56f5-4f61-a5af-36039819b26d
63db23a7-56f5-4f61-a5af-36039819b26d
89c958ae-85b4-48b3-b36e-b23f68a85fa9
89c958ae-85b4-48b3-b36e-b23f68a85fa9
381f0ff1-04fc-40b5-beb5-61e66b3d4f76
381f0ff1-04fc-40b5-beb5-61e66b3d4f76
621aa722-636d-4966-b8ed-443970cbc1cd
621aa722-636d-4966-b8ed-443970cbc1cd
849ed1ca-0ef1-4ade-9db3-6159da924874
849ed1ca-0ef1-4ade-9db3-6159da924874
2128f53c-b2c9-4379-be26-6a41f48d3d26
2128f53c-b2c9-4379-be26-6a41f48d3d26
2530a62f-b28d-4caf-9882-1cc1122cefb0
2530a62f-b28d-4caf-9882-1cc1122cefb0
24646acc-970e-47b6-ac07-7eb0e807694f
24646acc-970e-47b6-ac07-7eb0e807694f
5691182e-e49f-489f-8a54-70d4053bb7a0
5691182e-e49f-489f-8a54-70d4053bb7a0
aa4eb7c2-ef2a-4535-9bf9-c4141ae94d19
aa4eb7c2-ef2a-4535-9bf9-c4141ae94d19
b88781c6-0d14-436e-a5b9-d1a39d4bb10d
b88781c6-0d14-436e-a5b9-d1a39d4bb10d
d6d08cec-53de-4549-bf52-f47ba30a787c
d6d08cec-53de-4549-bf52-f47ba30a787c
dbb4f99c-87dd-4bfd-85f9-878524fd8866
dbb4f99c-87dd-4bfd-85f9-878524fd8866
dddc01d8-e493-4320-9949-a847d0348dcc
dddc01d8-e493-4320-9949-a847d0348dcc
e062b9c3-3483-4ab7-87df-43dd3a7a809c
e062b9c3-3483-4ab7-87df-43dd3a7a809c
eaa8095b-ddca-4df2-b2a0-dc8c2051c205
eaa8095b-ddca-4df2-b2a0-dc8c2051c205
f1059455-2d9c-4713-b4d1-296f01132997
f1059455-2d9c-4713-b4d1-296f01132997
f4929740-861b-447c-9654-104e8af6f57a
f4929740-861b-447c-9654-104e8af6f57a
fc072b29-0952-4248-b651-71c853d41e8e
fc072b29-0952-4248-b651-71c853d41e8e
الفيوم طالب وطالبة تعليم الفيوم اخبار الفيوم وزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

ترشيحاتنا

الوزراء يعتمد دراسة التصرف بنظام حق الانتفاع لأرض في سيناء

الحبس والغرامة .. عقوبات رادعة تنتظر تالي القرآن على العود

هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي .. الإفتاء تجيب

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

انشاء جامعة اكتوبر للعلوم .. وبني سويف الاهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فيديو

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

محاولة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح | ماذا سيحدث؟

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ