لاصحاب الدايت..طريقة دجاج مشوى بالنعناع والشبت

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة دجاج مشوى بالنعناع والشبت لاصحاب الدايت..

3 أوراك دجاج مخلية بدون تقطيع

زيت زيتون

للتتبيلة :

1 كوب أوراق نعناع

1 كوب أوراق بقدونس

1 قرن فلفل أخضر حار مقطع

300 مل زبادى

2 ملعقة صغيرة جرام مسالا

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود



مكونات توابل الجرام مسالا ..

2 ملعقة كبيرة كزبرة جافة حب

2 ملعقة كبيرة كمون حب

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود حب

2 ملعقة كبيرة حبهان صحيح

2 ملعقة كبيرة قرنفل

1 عود قرفة

1/2 ملعقة جوزة الطيب مطحونة

طريقة تحضير توابل الجرام مسالا..



حمصى المكونات ثم إطحنيها

أضيفى جوزة الطيب وإنخليهم ليصبح الخليط ناعم

إخلطى الزبادى مع أوراق الكزبرة الخضراء والأوراق النعناع والفلفل الأخضر الحار المقطع والجرام مسالا

أضيفى عصير الليمون والملح والفلفل الأسود

إقسمى الخليط على جزأين للتتبيلة وللتقديم مع الدجاج

ضعى الدجاج فى التتبلة وأدخليه الثلاجة لمدة ليلة أو 3 ساعات على الأقل

إشوى الدجاج فى طاسة ساخنة بها القليل من الزيت على النار

إشوى قرون فلفل أخضر حار

قدمى الدجاج مع الصوص والفلفل الأخضر الحار المشوى