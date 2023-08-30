محافظ دمياط تبحث مع رئيس الجامعة ملفات التعاون المشترك

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط.

استهلت " المحافظ " اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق والسداد..

تناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على أن جامعة دمياط صرح علمى ضخم ، تتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والامكانات التى تمتلكها بالمجالات المختلفة لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة..

ومن جانبه ،،أشار الدكتور حمدان إلى أن الجامعة على استعداد تام للتعاون مع المحافظة بما يساهم فى دعم ملفات العمل وخدمة أبناء دمياط..