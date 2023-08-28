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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. ضبط مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى

مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة

واصلت مديرية الصحة بدمياط مجهوداتها الرقابية لضبط المنشأت الغذائية المخالفة سواء التي تدار بدون ترخيص أو تستخدم مواد غير صالحة غير مطابقة للمواصفات .

 قامت ادارة مراقبة الأغذية بمديريه الصحه بدمياط  ومكاتب مراقبة الأغذية بالادارات تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الوقائي بتكثيف الرقابة وحملات منذ انطلاق مبادرة 100يوم صحة.

تم المرور على (١٨٣٠)منشاةمنها (١٢٤١)منشاةتدار بدون ترخيص و(٩٩)منشاة بها خطرداهم على الصحة العامةتم تحرير (٢٦٩٠)محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة.

كما تم ضبط (١٩,٥٠٣) طن أغذية مابين مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وضبط (٦٩١٤) لتر عصائر ومشروبات وتم العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وتم اعدام (٩,٦٩٢) طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي  وتم اعدام (٣٩٦١)لتر أغذية سائلة متغيرة الخواص الطبيعية  وتم سحب (٣١٥)عينة متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى.

وتهيب مديرية الصحة بدمياط بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

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دمياط الصحة العامة الصحة بدمياط التنمية المحلية الإجراءات القانونية المنشآت الغذائية انطلاق مبادرة ضبط مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي غير صالحة للاستهلا

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