محافظ دمياط تبحث مع ممثلي الغرفة التجارية تطوير صناعة الأثاث

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، مع ممثلى الغرفة التجارية بدمياط وشعبة الأثاث بها ، وذلك لاستكمال المناقشات الخاصة بملف تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة والنهوض بها والتى تأتى بالتوازى مع ورش العمل المنعقدة لرسم السياسات المتعلقة بتلك الاستراتيجية وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية و فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء...

وتناول الاجتماع مناقشة كافة المحاور والمقترحات التى تم طرحها خلال ورشة العمل المُنعقدة مطلع الاسبوع الجارى، بحضور ممثلى وزارتى الصناعة و قطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار و مدينة دمياط للأثاث، والتى تضمنت طرح آليات تطوير الصناعة بشكل كامل من خلال شقى التعليم والتدريب و تحديث الصناعة بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى والدولى ، وأيضًا فتح آفاق تسويقية داخليًا وخارجيًا ، هذا إلى جانب آلية تفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث لتدريب الصناع و التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لجذب المستثمرين والترويج للمنتج الدمياطي ، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال لتوفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث والتقليل من الاستيراد..

وفى سياق متصل،، بحثت " محافظ دمياط " سُبل مد جسور التواصل مع الجهات المختلفة للاستفادة من جميع الخبرات بهذا المجال ، وبحثت أيضًا مقترحات الغرفة الخاصة بإمكانية إنشاء مجلس استشارى موحد يضم خبراء من تلك الجهات يكون مقره داخل المحافظة بما يساهم فى دعم الصناعة ، وكذا مدى إمكانية عقد بعثات خارجية للصناع للتدريب والترويج للمنتج بدول العالم ، علاوة على عقد معارض بشكر دائم لتحقيق الجدوى الاقتصادية من اقامتها ، وإمكانية إطلاق مبادرات تحت شعار " افتح ورشتك" لتقديم قروض ميسرة للصناع و أيضًا عقد دورات تدريبية لهم بمجالات التسويق الإلكتروني...

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه يجرى بحث كافة المقترحات التى قدمتها الغرفة والصناع و الجهات المعنية لرسم إستراتيجية محددة ومدروسة لاحداث تنمية متكاملة بقطاع الاثاث من خلال وضع خطة قصيرة الاجل و طويلة المدى للتعامل مع الملف و تحقيق خطوات حقيقية تضمن تطوير وتوطين وتعميق صناعةالأثاث ..