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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تبحث مع ممثلي الغرفة التجارية تطوير صناعة الأثاث

اجتماع
اجتماع

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، مع ممثلى الغرفة التجارية بدمياط وشعبة الأثاث بها ، وذلك لاستكمال المناقشات الخاصة بملف تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة والنهوض بها والتى تأتى بالتوازى مع ورش العمل المنعقدة لرسم السياسات المتعلقة بتلك الاستراتيجية وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية و فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء...

وتناول الاجتماع مناقشة كافة المحاور والمقترحات التى تم طرحها خلال ورشة العمل المُنعقدة مطلع الاسبوع الجارى، بحضور ممثلى وزارتى الصناعة و قطاع الأعمال والهيئة العامة للاستثمار و مدينة دمياط للأثاث،  والتى تضمنت طرح آليات تطوير الصناعة بشكل كامل من خلال شقى التعليم والتدريب و تحديث الصناعة بما يتواكب مع متطلبات السوق المحلى والدولى ، وأيضًا فتح آفاق تسويقية داخليًا وخارجيًا ، هذا إلى جانب آلية تفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث لتدريب الصناع و التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لجذب المستثمرين والترويج للمنتج الدمياطي ، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال لتوفير الأخشاب وبعض الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث والتقليل من الاستيراد..

وفى سياق متصل،، بحثت " محافظ دمياط " سُبل مد جسور التواصل مع الجهات المختلفة للاستفادة من جميع الخبرات بهذا المجال  ، وبحثت أيضًا مقترحات الغرفة الخاصة بإمكانية إنشاء مجلس استشارى موحد يضم خبراء من تلك الجهات يكون مقره داخل المحافظة بما يساهم فى دعم الصناعة ، وكذا مدى إمكانية عقد بعثات خارجية للصناع للتدريب والترويج للمنتج بدول العالم ، علاوة على عقد معارض بشكر دائم لتحقيق الجدوى الاقتصادية من اقامتها ، وإمكانية إطلاق مبادرات تحت شعار " افتح ورشتك" لتقديم قروض ميسرة للصناع و أيضًا عقد دورات تدريبية لهم بمجالات التسويق الإلكتروني...

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه يجرى بحث كافة المقترحات التى قدمتها الغرفة والصناع و الجهات المعنية لرسم إستراتيجية محددة ومدروسة لاحداث تنمية متكاملة بقطاع الاثاث من خلال وضع خطة قصيرة الاجل و طويلة المدى للتعامل مع الملف و تحقيق خطوات حقيقية تضمن تطوير وتوطين وتعميق صناعةالأثاث ..

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