هل تفاجأ الشعب الجابوني بحركة الجيش ضد الرئيس علي بونجو؟

شهدت الجابون اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي.

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.

وفي تعليق حول ردود أفعال الشعب الجابوني على حركة الجيش ضد الرئيس، قال بريفات نجومو، الزعيم الجابوني للحركة الإفريقية "القوة الجديدة" والمرشح الرئاسي السابق، "إن سكان الجابون "غير متفاجئين" من تصرفات الجيش لتغيير الحكومة في البلاد.

وأشار السياسي الجابوني إلى أنه خلال الحملة الرئاسية الأخيرة، كان هناك معسكران رئيسيان لهما وجهات نظر مختلفة، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح نجومو أنه "خلال الحملة الرئاسية، كان هناك معسكران: المعسكر الذي كنت فيه، والذي أراد انتقالاً سياسياً سلمياً لتجنب الانتقال العسكري، وكان هناك المعسكر الذي أراد الذهاب إلى صناديق الاقتراع وفي النهاية، جرت الانتخابات.

وأضاف نجومو أنه في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، "حاول المعسكر الرئاسي فرض" الرئيس علي بونجو أونديمبا كمرشح لإعادة انتخابه، مما دفع الجيش إلى اتخاذ إجراءات ضده.

ويقود الرئيس البالغ من العمر 64 عامًا البلاد منذ عام 2009، خلفًا لوالده عمر بونجو أونديمبا، الذي حكم الجابون لأكثر من أربعة عقود.

وأضاف السياسي أنه من الممكن تشكيل الحكومة الانتقالية في الجابون من عسكريين ومدنيين، لكن لا يوجد تفاهم واضح حتى الآن حول كيفية حدوث الفترة الانتقالية.

ومن المتوقع أن يشغل العسكريون مناصب معينة، خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية ومن ناحية أخرى، قد يتم إسناد الأدوار المدنية مثل وزارة الاقتصاد ومكتب رئيس الوزراء إلى أفراد غير عسكريين.