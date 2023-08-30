عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

57.9 مليار دولار أرباح الشركات المُدرجة ببورصات الخليج خلال الربع الثاني من العام الجاري

صدى البلد

حققت الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً صافية بقيمة 57.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” أوضح تقرير، صدر اليوم عن شركة "كامكو إنفست"، أن صافي ربح قطاع البنوك الخليجية استمر في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع سعر الفائدة ووصول معدلاتها إلى أعلى مستوياتها المسجلة على مدى عقود من الزمن ساهم في تعزيز إيرادات الفوائد، وذلك بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ولفت التقرير إلى أن إيرادات البنوك الخليجية وصلت إلى 13.5 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 2.2 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 22.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023.

وذكر التقرير أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حققت ارباحاً صافية بنحو 8 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الحالي، ونما صافي ربح قطاع البنوك في أبوظبي إلى 2.3 مليار دولار أمريكي مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022، بنمو على أساس سنوي قدره 643.9 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 39.8 في المائة.

وأضاف التقرير أن قطاع الطاقة في سوق أبوظبي حقق ثاني أكبر صافي ربح على مستوى السوق في الربع الثاني من العام 2023، ليصل ربح القطاع إلى 1.8 مليار دولار، وارتفعت أرباح قطاعات أخرى مثل الاتصالات الأغذية خلال الربع نفسه.

ووفق التقرير، ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 28.6 في المائة على أساس سنوي إلى 5 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2023 مقابل 3.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.

وأوضح التقرير أن نمو أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي خلال هذا الربع جاء بدعم رئيسي من أداء قطاعات البنوك وشركات النقل والاتصالات، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على نسبة 65 في المائة من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.

وذكر التقرير أن صافي ربح البنوك المدرجة في سوق دبي ارتفع بنحو 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، فيما ارتفع إجمالي ربح قطاع النقل بنسبة 26.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2023 ليصل إلى 208.3 مليون دولار مقابل 164.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022.

العراق يعلن تفعيل عقود 4 مشروعات مع توتال

السعودية تدشن البورصة العقارية رسميا اليوم | اعرف المزايا والتسهيلات

وبحسب تقرير "كامكو إنفست"، وصل صافي ربح الشركات المدرجة في البورصة السعودية إلى 38.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، وتفوق أداء قطاع البنوك على القطاعات الأخرى كأكبر القطاعات المساهمة في صافي الأرباح خلال هذه الفترة، إذ وصل صافي ربح القطاع إلى 4.6 مليار دولار في الربع الثاني.

ووصل إجمالي ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 3.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، وارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 33.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023، لتصل إلى 2.24 مليار دولار مقابل 1.67 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022.

وأشار التقرير إلى أن صافي ربح الشركات المدرجة في البحرين نحو 413.2 مليون دولار خلال الربع نفسه، بينما بلغ صافي ربح الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وصل إلى 491.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023.

ارتفاع سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي البنوك الخليجية التعاون الخليجي العام الجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

مجموعة من الصواريخ تسقط قرب حقل غاز في العراق

محاصيل مختلفة .. البحوث الزراعية بمشروع توشكى تزف بشرى

عودة الأرز على بطاقة التموين في هذا الموعد

انهيار أسعار الأعلاف قريبًا | مفاجأة تعلنها الزراعة التعاقدية

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. أسما شريف منير تخطف الأنظار رفقة ابنتها

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ