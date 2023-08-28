العراق يعلن تفعيل عقود 4 مشروعات مع توتال

أعلنت شركة نفط البصرة في جمهورية العراق، عن تفعيل شركة توتال إنرجي الفرنسية عقودها الاستراتيجية الأربعة في مجالات “النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، وماء البحر”.

وقال باسم عبد الكريم المدير العام لشركة نفط البصرة الشمخاني لوكالة الانباء العراقية (واع)،إنه " تم تفعيل شركة توتال لعقودها الأربعة اعتبارا من 16 أغسطس/ اب 2023 في العراق وبذلك يكون كالطرفين وزارة النفط وشركة توتال دخلا في مرحلة الالتزام التعاقدي بتنفيذ العقود الاستثمارية الموقعة بالنسخة النهائية بتاريخ 2023/07/11 "، مؤكدا أن "كان التحدي الكبير للعراق بالمدة الماضية في كيفية تنفيذه لخلق تنمية نفطية مستدامة لاستثمار الغاز المصاحب ضمن مشاريع الجنوب المتكاملة والتي تتضمن أربعة مشاريع رئيسة وكبيرة لقطاعي النفط والغاز".

المشروعات الأربع لتوتال في العراق

وأوضح مدير عام شركة نفط البصرة إن "عقدي مشروع جي جي اي بي بين شركة توتال انرجي الفرنسية و نفط البصرة، من مجموع أربعة عقود لتطوير حقل أرطاوي، واستثمار 600 مليون قدم مكعب لحقول الجهد الوطني الصبة ، اللحيس ، الطوبة شمال البصرة إضافة الى حقل مجنون الاستراتيجي شمال غرب وغاز حقل غرب القرنه 2،" شمال البصرة".

وأشار الى ان "مشروع توتال يشمل كذلك مشروع ماء البحر الذي يقوم بإنتاج 5 ملايين برميل لغرض عمليات حقن الماء وديمومة الإنتاج في الحقول النفطية في البصرة وميسان وذي قار، أما المشروع الرابع هو مشروع الطاقة الكهربائية والذي يقوم بإنتاج 1000 ميغاواط".