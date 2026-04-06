القاهرة تتجه للطاقة النظيفة.. صيانة المحطات الشمسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة، أن توجه الدولة لتطوير وصيانة محطات الطاقة الشمسية في القاهرة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن محطات الطاقة الشمسية ليست جديدة، مشيرًا إلى أن بعضها يعمل منذ أكثر من 11 عامًا، إلا أن أعمال الصيانة والتطوير الحالية تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الخلايا الشمسية وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وأضاف أن الدولة تبعث برسالة واضحة من خلال هذه الخطوة، مفادها أن ترشيد استهلاك الطاقة مسؤولية مشتركة، مؤكدًا أن الحكومة بدأت بنفسها عبر تطوير مبانيها ومنشآتها لتكون أكثر كفاءة في استهلاك وإنتاج الطاقة.

وأشار إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الطاقة في المباني الحكومية لا يزال يمثل تحديًا، إلا أنه يمكن الوصول إلى نسب تغطية كبيرة من الاستهلاك، خاصة مع التطور التكنولوجي المستمر في كفاءة الخلايا الشمسية.

وأوضح أن النموذج الأبرز لتطبيق الطاقة المتجددة يظهر في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تصميم المباني من البداية لاستيعاب الألواح الشمسية، على عكس المباني القديمة التي تتطلب حلولًا هندسية أكثر تعقيدًا.



