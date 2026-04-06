تحركات برلمانية لدعم الطاقة الشمسية وتعزيز الاقتصاد الرقمي وحماية الأطفال

تقدم عدد من نواب البرلمان بمطالب تشريعية عاجلة تعكس اهتمامهم بمستقبل الطاقة، والاقتصاد الرقمي، وسلامة الأطفال في العالم الرقمي.

تقدمت النائبة أسماء حجازي بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء، بشأن محدودية انتشار أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني في مصر، مؤكدة أن غياب الحوافز المالية، والتعقيدات الإدارية، وارتفاع تكلفة التركيب، يمثل عائقًا أمام الاعتماد على الطاقة النظيفة.

تصدير كميات الغاز وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة

وأشارت حجازي إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية سيتيح تصدير كميات الغاز وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة، داعية إلى تقديم قروض ميسّرة وحوافز مالية لتشجيع المواطنين والمستثمرين على تركيب هذه الأنظمة.

وفي السياق نفسه، قدم النائب حسام سعيد عبد الفتاح اقتراحًا برغبة لتشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن مصر تمتلك بنية تحتية رقمية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، مشددًا على ضرورة إصدار تشريعات وحوافز ضريبية لتسهيل عمل الشركات الناشئة، إلى جانب برامج تدريب الشباب لتعزيز الشمول المالي وتنشيط ريادة الأعمال.

كما ركزت النائبة مها عبد الناصر على حماية الأطفال من مخاطر استخدام الهواتف والمنصات الرقمية، داعية لتفعيل منع الموبايل في المدارس، وإرسال فيديوهات توعوية للأهالي في القرى والمناطق النائية، مع التركيز على منصات جيل ألفا مثل سناب شات، واستخدام التصنيف العمري وربط الهوية بالرقم القومي للأطفال دون 15 عامًا لضمان استخدام آمن للمنصات والألعاب الرقمية.

وجمع النواب في مداخلاتهم بين تعزيز التحول للطاقة النظيفة، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وضمان حماية الأطفال، في إطار رؤية متكاملة لدعم التنمية المستدامة، وتحقيق مناخ استثماري آمن وواعد في مصر.