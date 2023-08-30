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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة طنطا يفتتح مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد بكلية الطب

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

افتتح اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور هشام توفيق المدير التنفيذي لمستشفى طنطا الجامعي لسرطان الأطفال ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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صرح الدكتور محمود ذكى أن مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب تم تجهيزه على أعلى مستوى بأحدث أجهزة الكومبيوتر والإنترنت، بطاقة استيعابية قدرها 550 جهاز، لإجراء الاختبارات الإلكترونية، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار رقمنة وتطوير كافة الخدمات الطلابية، مشيرا إلى أن افتتاح المركز بكلية الطب أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاختبارات الالكترونية بالجامعة بنسبة 50% لتصل إلى حوالي 1800 جهاز.

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أضاف أن الجامعة  تستهدف تحقيق عملية تحول رقمي كامل في الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والمالية، من خلال تنفيذ منظومات الكترونية متكاملة لتقديم الخدمات وتوثيق البيانات والمعلومات بقطاعات وكليات ومراكز الجامعة، لتحقيق المخرجات المستهدفة للخطة الاستراتيجية للجامعة، مؤكدا أن عمليات التحول الرقمي أنتجت تقدما واضحا في الأداء المؤسسي لجامعة طنطا خلال الثلاث سنوات السابقة.

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من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم أن افتتاح المركز بكلية الطب يعنبر نقلة نوعية متميزة تضاف إلى مجموعة من الإنجازات واعمال التطوير للكلية، وتسهم بشكل واضح في تعزيز البنية الأساسية للكلية وتطوير مهارات الطلاب والخريجين وفقا لأحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير ورفع الطاقة الاستيعابية وإعادة استغلال المنشآت والفراغات التعليمية والبحثية بالكلية، مقدما الشكر لرئيس الجامعة على تقديمه كامل الدعم لكلية الطب.

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ئون التعليم والطلاب إدارة المستشفيات الجامعية إدارة المستشفيات اكز الاختبارات الإلكترونية الخدمات الطلابية الدراسات العليا والبحوث الدراسات العلي الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي الدكتور هشام توفيق

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