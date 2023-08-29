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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس جامعة طنطا بحضور محافظ الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

 

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تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال كلمته بالشكر لجامعة طنطا لدورها المتميز في تقديم الخدمات الطبية والمجتمعية بالمحافظة، مشيداً بدور الجامعة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستكمال مشروعاتها في مرحلتها الثانية بالمحافظة في مراكز المحلة الكبرى وبسيون وكفر الزيات وقطور من خلال القوافل التنموية الشاملة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا في مجالات خدمات الرعاية الطبية وتوفير العلاج بالمجان والقوافل الاجتماعية، ودعم مبادرة 100 مليون شجرة، وزيادة المساحات الخضراء بالمحافظة، مشدداً على ضرورة الاستمرار التوعية بأهمية ترشيد المياه والكهرباء.

 

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة حرص الجامعة الدائم على تحقيق التعاون الكامل مع المحافظة في دعم وإبراز جهود الدولة التنموية للمواطنين والمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مؤكداً على أهمية مشاركة طلاب الجامعة في المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لتعميق مبادئ الانتماء، وتمكينهم من امتلاك المعرفة والوعى بما تشهده مصر من بناء وتطوير حقيقي على كافة المستويات، موضحاً أن الجامعة تعمل دائما على تحقيق ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وتخصيص موازنة لمشروعات ترشيد الكهرباء وتنقية المياه للوصول إلى جامعة طنطا "جامعة صديقة للبيئة". 
 

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خلال الاجتماع قدم الدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي بالجامعة عرض تقديمي لأبرز إنجازات الجامعة بمختلف قطاعات الجامعة والمستشفيات الجامعية، وذلك عن الفترة من بداية شهر يونيو حتى نهاية شهر أغسطس من خلال المواد الإعلامية التي تم نشرها على المنصات الإعلامية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواد الإعلامية المصورة التي تم نشرها بالقنوات الفضائية المختلفة.

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من جانبه قدم الدكتور محمد الششتاوى مدير وحدة التصنيف الدولي عرضاً تناول خلاله الخطة المقترحة لتحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية والإجراءات التي ستتخذها الجامعة وكلياتها ووحداتها من أجل تحقيق مركز متميز ومتقدم ، كما تم عرض مجموعة من التوصيات، من أبرزها تحديد منسق من كل كلية للعمل مع الوحدة لإنجاز المستهدف، وربط المنظومة الالكترونية لحوكمة الأداء المؤسسي بقواعد بيانات وحدة التصنيف ، وتحديث وتطوير المواقع الالكترونية للوحدات والمراكز بالكليات باللغة الإنجليزية.

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