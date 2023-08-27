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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمود ذكي: استحداث الهندسة الكيميائية والتخطيط العمراني بجامعة طنطا لمواكبة سوق العمل

جامعة طنطا
جامعة طنطا

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بأن قسمي الهندسة الكيميائية والتخطيط العمراني الجديدين ب "هندسة طنطا" لمواكبة احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في مجالات الصناعات النفطية والكيميائية والبتروكيمياويات وهندسة التخطيط والتصميم العمراني وربط الجامعة بالصناعة ودعم رؤية مصر  للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وتحقيق الاستثمار في المعرفة بالقطاعات الصناعية والاقتصادية.

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أوضح رئيس جامعة طنطا أنه جاري صياغة اللوائح والخطط الدراسية المقترحة للقسمين تمهيدا للحصول على الموافقات اللازمة وفقا للمعايير والقياسات الدولية ومتطلبات التخرج من حيث المحتوى العلمي وعدد الساعات المعتمدة والضوابط التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات ولجنة قطاع الدراسات الهندسية، وتتيح للطالب التخرج بعد ٤ سنوات في حالة التزامه بالمسارات الاكاديمية وفقا للخطط الدراسية المقترحة.

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من جانبه أوضح الدكتور نصر عميد كلية الهندسة أن قسم هندسة التخطيط والتصميم العمراني يستهدف اعداد خريجين لخدمة قطاع التنمية العمرانية والدراسات التخطيطية على المستويات المحلية والاقليمية وتحقيق الاستغلال الامثل لاستخدامات الاراضي لخدمة اهداف التنمية مع تأصيل الفكر التصميمي والتخطيطي المستدام لدى الخريجين وتوفير فرص عمل للخريجين في الهيئات والشركات والمكاتب الهندسية المتخصصة.
أضاف أن قسم الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات يستهدف تطوير المهارات والكوادر الهندسية للعمل ومواكبة التقدم في الصناعات النفطية والكيميائية، وإعداد مهندسين تقنيين لديهم القدرة على حل المشكلات الصناعية المختلفة والعمل على تطوير العمليات الإنتاجية وتشغيل الوحدات الصناعية، بالإضافة  إلى تصميم تكنولوجيا العمليات الكيميائية وإنشائها ونمذجتها ومحاكاتها وفهم الرسوم، والمخططات الهندسية، والتكنولوجية، وإعدادها، وفهم قياسات الأمان وتحليل المخاطر والسيطرة على التلوث في المصانع الكيمياوية والبتروكيمياوية.

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