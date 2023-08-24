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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل كلية هندسة طنطا يفتتح بطولة الغربية الأولى للناشئين في لعبة الشطرنج

بطولة الشطرنج بالغربية
بطولة الشطرنج بالغربية

افتتح الدكتور ياسر السمدوني القائم بأعمال وكيل كلية الهندسة بجامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، بطولة الغربية الأولى للناشئين في لعبة الشطرنج والتي تستضيفها الجامعة، وتنظمها منطقة الغربية للشطرنج، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة.

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تقام البطولة بمبنى كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي علي مدار يوم واحد فقط، وتقام بالنظام السويسرى من ٧ جولات علي أن يكون زمن التفكير ١٠ دقائق لكل لاعب مع إضافة ٥ ثواني مع كل نقلة.
ويتم تكريم الثلاثة الأوائل من كل فئة بالإضافة إلي أفضل بنت من كل فئة بجوائز عينية مقدمة من منطقة الغربية للشطرنج.

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ويشارك في البطولة ١٠٠ لاعب من مختلف الأعمار ومن مختلف أنحاء الجمهورية، وتنقسم إلي ٦ فئات طبقاً لأعمار المشاركين، منها فئة تحت ٨ سنوات، وفئة تحت ١٠ سنوات، وفئة تحت ١٢ سنة، وفئة تحت ١٤ سنة، وفئة تحت ١٦ سنة، وفئة تحت ١٨ سنة.

تدار البطولة تحكيميًا برئاسة الحكم الدولي الدكتور محمد شعيب نائب رئيس منطقة الغربية للشطرنج، ويعاونه الحكام الوطنيين أحمد المصري عضو منطقة الغربية للشطرنج، و صلاح عمران و محمود شعيب و عبد الرحمن خلاف.

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وقال الدكتور ياسر السمدوني القائم بأعمال وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تحرص دائماً على المشاركة في كافة المجالات التي تفيد المجتمع ومن هذا المنطلق حرصت على استضافة بطولة الشطرنج للناشئين من سن ٦ سنوات حتى ١٨ عام، مشيراً أن مثل هذه المسابقات مهمة لنشر الوعي الثقافي والعلمي، وتقوية الذكاء والتفكير والقدرة على اتخاذ القرارات، موجهاً رسالة لكل المشاركين في البطولة بالاستمرار والتواصل في ممارسة اللعبة بعيداً عن النتائج سواء كانت إيجابية أو سلبية لأن المردود بالتأكيد سيكون إيجابي.
من جانبه أكد المحاسب محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن جامعة طنطا هي أول جامعة حكومية مصرية تستضيف مثل هذه البطولات والتي يشارك فيها لاعبين من خارج الجامعة، مشيراً أنه تم مخاطبة الجامعة بشكل رسمي لاستضافة البطولة والتي تهدف إلى اكتشاف الناشئين وتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم، لتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، 

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أضاف "خلاف" أن هناك نشاط ملحوظ على مستوى الجمهورية ولدينا صفحة رسمية لسهولة التواصل مع الراغبين في الاشتراك في البطولات، مشيراً أن رسوم البطولة رمزية تشجيعاً للناشئين في المشاركة، وهناك مشاركة جيدة للناشئين بتشجيع من أولياء أمورهم، موضحاً أن ممارسة لعبة الشطرنج لها فوائد عديدة لعل أبرزها مهارة التخطيط الاستراتيجي في العمل والحياة وإدارة الوقت بشكل جيد للفرد، كما أن هناك فوائد لاستقرار الأسرة والبعد عن الاضطرابات النفسية وحماية الناشئ من مخاطر عديدة بالإضافة لفوائد في المجتمع، كما أن لعبة الشطرنج تؤثر على معامل الذكاء العام للشخص.

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اضطرابات الدكتور محمود ذكي المنطقة اللوجيستية دراسات العليا والبحوث دراسات العليا رنامج جامعة الطفل رئيس الجامعة

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