قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا لن تترك الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا دون رد، مؤكدة أن موسكو لا تنوي تجاهل دور وكالات الاستخبارات الغربية التي تقدم معلومات إلى كييف بشأن هجمات الطائرات المسيرة.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "مثل هذه الأعمال الإجرامية لنظام النازيين الجدد في كييف، والتي أصبحت، من خلال جهود دول الناتو، أداة للمواجهة مع روسيا، ستصبح موضع اهتمام وثيق من وكالات إنفاذ القانون في روسيا”.

وأضافت أن “القوات المسلحة الروسية التي تقوم بمهام فائقة الأهمية تتمثل في إزالة النازية وتجريد أوكرانيا من السلاح، لن تتركها دون رد”.

وتابعت: "لا ننوي تجاهل الدور الذي تلعبه الأجهزة الخاصة للدول الغربية في هذه الجرائم، والتي تزود النازيين الجدد الأوكرانيين بمعلومات استخباراتية تساعد في بناء مسارات مثل هذه الطائرات المسيرة”.