روسيا تعلن القضاء على 700 جندي أوكراني في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء فشل قوات كييف في الاختراق على كافة المحاور.

واضافت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خلال اليوم الماضي 700 قتيل، وعشرات الآليات العسكرية.

كانت قد أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت هجوما على أحد مواني نهر دانوب ليلة أمس الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير 13 ألف طن من الحبوب.

وقالت الحكومة الأوكرانية في بيان لها، أن القصف الروسي على ميناء إزميل على نهر دانوب أدى لتدمير 13 ألف طن من الحبوب.

ووفقا لمسؤول في الحكومة الأوكرانية، فإن الهجوم الروسي على ميناء إزميل أسفر عن إتلاف حبوب كانت ستتوجه إلى مصر ورومانيا.