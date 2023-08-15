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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة طنطا: تقديم الدعم للمشاركين في برنامج "جامعة الطفل"

صدى البلد

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم للأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل، الذي يعد فرصة لتطوير مهارات البحث والتعلم والتفكير العلمي والنقدي والإبداع وحل المشكلات، ومساعدتهم على تحديد أهدافهم المستقبلية والتركيز عليها وتحقيقها.

جاء ذلك خلال استقبال كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نانسي الحفناوي عميد الكلية، والدكتور عبد الله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة عايدة أبوالسعود نصر منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تتيح الأنشطة التعليمية والتدريبية المتميزة بشكل مبسط لطلابها لتنمية وتطوير مهارات الأطفال المشاركين باعتبارهم بناة المستقبل، ودعم المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وتشجيع الأطفال المهتمين بالعلوم، وبالبحث العلمي، والتكنولوجيا، والابتكار.

وأضافت الدكتورة نانسي الحفناوي عميد الكلية أن اليوم تضمن، تنظيم ورشة عمل لتدريب الأطفال على عدد من الأنشطة الهامة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث عرضت الدكتورة عايدة نصر، شرحًا حول مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخداماته في حياتنا اليومية، وقامت المهندسة بسمه الشرقاوي بشرح أداة pictoblox لإنشاء برامج هاتف ذكية للتعرف على المشاعر سواء حزينة أو سعيدة من خلال الوجه، كما قامت أيضًا بتدريب الأطفال لعمل تطبيق أخر للتعرف على الأشياء المختلفة حيث يتم عرض صورة، وذلك من خلال ما يسمي object detection.

وتابع الدكتور عبد الله خضر أن برنامج جامعة الطفل يستهدف اكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين لتنمية مهاراتهم وغرس قيمة العمل والحس الوطني والإبداعي لديهم، وذلك من خلال توسيع مداركهم وتهيئتهم لمواكبة التطور في كافة المجالات من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.

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