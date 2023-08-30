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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عزل بونجو.. من سيكون الرئيس الانتقالي في الجابون؟

الشعب الجابوني في
الشعب الجابوني في الشوارع

شهدت الجابون اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد الرئيس علي بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتحابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي. 

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات. وحل كافة مؤسسات الجمهورية.

وأثيرت تكهنات حول الشخصية التي ستقود الفترة الانتقالية في الجابون، وفي هذا السياق، قال بريفات نجومو، الزعيم الجابوني للحركة الإفريقية "القوة الجديدة" والمرشح الرئاسي السابق، إنه من المتوقع أن يشغل العسكريون مناصب معينة، خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية. ومن ناحية أخرى، قد يتم إسناد الأدوار المدنية مثل وزارة الاقتصاد ومكتب رئيس الوزراء إلى أفراد غير عسكريين، بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتكهن نجومو بأن جان بينج، وزير الخارجية السابق الذي شارك في انتخابات الجابون عام 2016 وخسر أمام الرئيس علي بونجو أونديمبا بفارق ضئيل، يمكن أن يصبح الرئيس الانتقالي ومن الممكن أن يصبح الجنرال بريس أوليجي نجويما، الذي قاد حركة الجيش، نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية.

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