يتابع تطور الأوضاع.. المغرب يعلق على أزمة الجابون

أصدر المغرب بيانًا بشأن الأحداث الجارية في الجابون، مؤكدا أنه يتابع عن كثب تطور الوضع فيها.

وحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، إن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في الجابون.

وأضاف البيان أن المغرب يؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته، مؤكدًا أن الرباط تثق في حكمة الأمة الجابونية، وقواها الحية ومؤسساتها الوطنية، للسير قدما نحو أفق يتيح العمل من أجل المصلحة العليا للبلد، وصون المكتسبات التي تحققت والاستجابة لتطلعات الشعب الجابوني.

وكانت الجابون شهدت اليوم الأربعاء، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي.

الجابون : إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.