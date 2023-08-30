تخفيضات دخول المدارس.. خصم 35% على موبايل سامسونج Samsung Galaxy A14

بدأ موسم العودة إلى المدارس وبالتالي شراء مستلزمات الدراسة، لذلك تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة العودة للدراسة، ومن ضمن العروض المقدمة تخفيضات كبيرة على بعض طرازات الهواتف الذكية.

من ضمن العروض القوية على موقع أمازون مصر، تخفيض بنسبة 35% على موبايل سامسونج جالاكسي A14 متوسط المدى المعروض حاليا بسعر 4,888 فقط وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت روم. إليك في السطور التالية كل المعلومات التقنية عن الهاتف الذكي.

Samsung Galaxy

مواصفات Samsung Galaxy A14

يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي إيه 14 على شاشة عرض نوع PLS LCD مقاس 6.6 بوصة، دقة وضوح 1080x2408 بكسل مع كثافة بكسلات 400 نقطة لكل بوصة، نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ونسبة شاشة إلى جسم 80.2% ويدعم 16 مليون لون.

Samsung Galaxy

يتم تشغيل هاتف سامسونج من خلال معالج وحدة مركزية من "ميدياتك" شريحة Helio G80 بدقة تصنيع 12 نانو متر ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 2 جيجاهرتز وذلك من خلال أنوية Cortex-A75، وشريحة معالجة الرسوميات الجرافيك Mali-G52 MC2، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام و سعة تخزين 64 جيجابايت روم، ويدعم وجود بطاقة MicroSD.

يحزم الهاتف بطارية مدمجة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 15 وات فقط، وفيما يخص السوفت وير يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم One UI Core 5 الخاصة بسامسونج.

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي بإعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة والكاميرا الثانية بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو، الكاميرات معززة بتقنية HDR والتصوير البانورامي والتركيز التلقائي اوتو فوكس وإمكانية التصوير الليلي، وهناك أيضا فلاش ليد.

Samsung Galaxy

بالنسبة للكاميرا في الشاشة الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، حجم عدسة F/2.0 بها عدة مميزات منها الكشف التلقائي للوجوه والابتسامات تقنية HDR وإمكانية عزل الخلفية.

يأتي هاتف سامسونج بعدة مستشعرات وهي التقارب والتسارع والبوصلة كما نجد مستشعر بصمة الأصابع مدمجا في زر التشغيل والطاقة. يدعم الهاتف اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.1, A2DP, LE ونظم ملاحة GPS وأيضا GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS.