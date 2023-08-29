سامسونج تطلق إصدار جديد من Galaxy Z Fold 5 بالتعاون مع دار أزياء

تستعد شركة سامسونج الكورية لكشف النقاب عن إصدار خاص جديد من هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 5 الأسبوع المقبل يوم 7 سبتمبر الموافق يوم الثلاثاء، وسيحمل اسما تجاريا Thom Browne Edition على اسم بيت الأزياء الشهير.

ظهر الجهاز لأول مرة قبل أسبوع عندما نشرت سامسونج Samsung مقطع فيديو تشويقيًا على موقع إكس أو تويتر سابقا، تعرض فيه التعاون بينها وبين العلامة التجارية Thom Browne. ثم بعد ذلك أكد العملاق الكوري عن إطلاق الإصدار الجديد من خلال تغريدة جديدة على إكس لتثير من خلالها حماس جمهورها.

في إعلان تشويقي جديد، كتبت شركة Samsung ما يلي: "رؤية فريدة للابتكار، في أكثر الصور أناقة على الإطلاق، سيكون إصدار @ThomBrowne الجديد ملفتًا للنظر بقدر ما هو جذاب. احفظ تاريخ 7 سبتمبر. #جالاكسي توم براون"

سيحتوي الإصدار الخاص الجديد من Galaxy Z Fold 5 على ملحقات وإكسسوارات وإضافات ذات طابع مميز وفريد وقد يتم شحنه في حزمة تختلف وتتمايز عن النسخة العادية. ومع ذلك، فإن مواصفات الجهاز ستكون هي نفسها للجهاز الأصلي، مع بعض التغيير فقط على التصميم الخارجي ليتناسب على تيمة Thom Browne الجديدة إلى جانب مجموعة من الخلفيات الجديدة. التفاصيل حول ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين ليست متاحة بعد، لمن على الأرجح ستكون هي نفسها الخاصة بالإصدار القياسي

الجدير بالذكر أن الشراكة بين سامسونج وبين الأزياء ليست المرة الأولى، فقد رأينا بالفعل إصدار Thom Browne لكل من طرازات Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Fold 3.

يأتي هاتف Galaxy Z Fold 5 القياسي بثلاثة ألوان مختلفة: الأزرق الجليدي والكريمي والأسود فانتوم، وهو متوفر بثلاثة تكوينات مختلفة من الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين، وهي بالترتيب، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و12 جيجابايت + 1 تيرابايت.