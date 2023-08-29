عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق إصدار جديد من Galaxy Z Fold 5 بالتعاون مع دار أزياء

Samsung
Samsung

تستعد شركة  سامسونج  الكورية لكشف النقاب عن إصدار خاص جديد من  هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 5 الأسبوع المقبل يوم 7 سبتمبر الموافق يوم الثلاثاء، وسيحمل اسما تجاريا Thom Browne Edition على اسم بيت الأزياء الشهير.

ظهر الجهاز لأول مرة قبل أسبوع عندما نشرت  سامسونج  Samsung مقطع فيديو تشويقيًا على موقع إكس أو تويتر سابقا، تعرض فيه التعاون بينها وبين العلامة التجارية  Thom Browne. ثم بعد ذلك أكد العملاق الكوري عن إطلاق الإصدار الجديد من خلال تغريدة جديدة على إكس لتثير من خلالها حماس جمهورها.

في إعلان تشويقي جديد، كتبت شركة Samsung ما يلي: "رؤية فريدة للابتكار، في أكثر الصور أناقة على الإطلاق، سيكون إصدار @ThomBrowne الجديد ملفتًا للنظر بقدر ما هو جذاب. احفظ تاريخ 7 سبتمبر. #جالاكسي توم براون"

سيحتوي الإصدار الخاص الجديد من Galaxy Z Fold 5 على ملحقات وإكسسوارات وإضافات ذات طابع مميز وفريد وقد يتم شحنه في حزمة تختلف وتتمايز عن النسخة العادية. ومع ذلك، فإن مواصفات الجهاز ستكون هي نفسها للجهاز الأصلي، مع بعض التغيير فقط على التصميم الخارجي ليتناسب على تيمة  Thom Browne الجديدة إلى جانب مجموعة من الخلفيات الجديدة. التفاصيل حول ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين ليست متاحة بعد، لمن على الأرجح ستكون هي نفسها الخاصة بالإصدار القياسي 

عرض لن يتكرر.. خصم 3900 جنيه على أفضل موبايل سامسونج جديد

الأكثر تميزا من سامسونج في السوق.. هاتف بسعر 5 آلاف جنيه ومواصفات جبارة

الجدير بالذكر أن الشراكة بين سامسونج وبين الأزياء ليست المرة الأولى، فقد رأينا بالفعل إصدار Thom Browne لكل من طرازات  Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Fold 3.

يأتي هاتف Galaxy Z Fold 5 القياسي بثلاثة ألوان مختلفة: الأزرق الجليدي والكريمي والأسود فانتوم، وهو متوفر بثلاثة تكوينات مختلفة من الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين، وهي بالترتيب، 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و12 جيجابايت + 1 تيرابايت.

Thom Browne Galaxy Z Fold 5 سامسونج Samsung

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

موضوعات متعلقة

12 سبتمبر.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر إطلاق سلسلة iPhone 15

آبل تؤجل إطلاق الجيل التالي من MacBook حتى أكتوبر

تسريب مواصفات شاشة هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra المنتظر

ريلمي تطلق رسميا هاتف GT 5 بذاكرة عشوائية عملاقة 24GB.. اعرف مواصفاته

فيفو تطلق هاتفا متوسط المدى بكاميرا سيلفي 50 ميجابكسل ومعالج كوالكوم

بهذه الإعدادات الخفية.. ضاعف عمر موبايلك الأندرويد

لو عايز تختفي لفترة.. إزاي تعمل "إلغاء تنشيط" لحساب Facebook

لمستخدمي أندرويد وiOS.. جوجل تضيف الترجمة الفورية لـ Gmail

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: مصر فى قلب الله

ضياء رشوان: استجابة الرئيس للتوصيات زادت من المسؤولية على المشاركين

الأرصاد تصدم المواطنين: عودة الموجة الحارة ودرجات الحرارة تتخطى الـ 40

وداع الصيف.. أجواء شديد الحرارة تضرب البلاد الأيام المقبلة

تعليق الدراسة في السعودية لسوء الأحوال الجوية

منسق الحوار الوطني: أناشد المواطنين بمراسلتنا حال تناول قضية بطريقة غير إيجابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

نشر صوره داخل المتحف البريطاني.. هل يدعم محمد صلاح حملة استعادة مصر للآثار المنهوبة؟

احميها من البكتريا والبلاك.. أطعمة تمنع تسوس الأسنان

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

فيديو

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ