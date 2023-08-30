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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تكشف سر لب النخل لعلاج الأمراض الخطيرة

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري على صفحتها الشخصية بفيسبوك منشورا جديدا عن لب النخل 

وقالت  سماح نوح "لو انت اسكندراني او نزلت يوم اسكندريه او البحيرة هتلاقي حد بيبيع قلب النخلة. 

 وذكرت سماح فوائد لب النخيل ” الجمار “


من أهم فوائد لب النخيل مايلي:

1- يعمل على الوقاية من الإصابة بفقر الدم وذلك لأنه غني بعنصر الحديد الذي يساهم في زيادة نسبة الهيموغلوبين بالدم، بالإضافة لسهولة وصول لب النخيل لجميع خلايا وأنسجة الجسم المختلفة.

2- يعد غني بفيتامين أ والذي يمثل أهمية كبيرة للبصر ويعمل على تقوية النظر والتخلص من مشكلة تعتم العدسة وكذلك مشكلة جفاف القرنية.

3- يوجد به حمض الفوليك المهم للصحة بشكل عام وللنساء الحوامل على وجه التحديد حيث يعمل على الوقاية من التشوهات الخلقية للأجنة ويساعد على نمو الجهاز العصبي للأطفال بصورة سليمة.

4- يوجد به نسبة جيدة من عنصر الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والأظافر، كما يساعد أيضًا على بناء عضلات سليمة وأسنان قوية ويساهم في الوقاية من أمراض هشاشة وضعف العظام التي يتعرض للإصابة بها كبار السن.

5- يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تحسن من وظائف الجهاز الهضمي وتعمل أيضًا على الوقاية من مشكلة الإمساك ومشاكل عسر الهضم المختلفة، بالإضافة لأن هذه الألياف تمثل أهمية كبيرة في التخلص من السموم التي توجد بالجسم.

6- يدخل بشكل أساسي في إعداد الكثير من السلطات المختلفة، ويمثل أهمية كبيرة في زيادة الشعور بالشبع وبالتالي فهو يساعد على خسارة الوزن بطريقة سريعة وعلاج مشاكل السمنة المفرطة.

7- يمثل أهمية كبيرة في تنشيط عمل المبايض عند السيدات وذلك لأنه يحتوي على هرمون الأيسترون المهم جدًا لذلك، كما يساهم أيضًا لب النخيل في زيادة فرصة حدوث الحمل بطريقة سريعة.

8- يعمل على زيادة الخصوبة، وتنظيم الدورة الشهرية ويقلل من الإضطرابات الكثيرة بها، ولذلك يسرع من حدوث الحمل.

9- يحد من مشكلة الإصابة بالنزيف الداخلي والذي يتعرض للإصابة به الأشخاص التي تعاني من ارتفاع بضغط الدم، كما يعمل على الوقاية من الإصابة بمرض السكري.

10- يحسن من الحالة النفسية والمزاجية ويعمل على الوقاية من الإصابة بالإكتئاب، وبالتالي فهو يساعد على التخلص من مشكلة التوتر العصبي.

11- يوجد به فيتامين ج المضاد للإلتهابات والحساسية، والذي يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض الجلدية المختلفة مثل أمراض الصدفية والإكزيما.

12- يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتجاعيد الوجه، حيث يعمل على زيادة حيوية البشرة ونضارتها.
 

الدكتورة سماح نوح علاج الأمراض السمنة المفرطة

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