يستعرض موقع صدي البلد، كيفية استخراج كعب عمل أونلاين 2023، والاوراق المطلوبة وشروط استخراجه، ووقت التسليم للمواطنيين، لتقديمة بالجهات المختلفة.

ويبحث المواطنيين، على كيفية استخراج كعب عمل من خلال الموبايل، وأتاحت وزارة القوى العاملة، ذلك من خلال الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التابعة للوزارة، للتسهيل علي المواطنيين.

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2023

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة اختيار من على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد كتابة البيانات المطلوبة الضغط على حفظ وتقديم الطلب بعدها استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل

استخراج كعب العمل

اوراق استخراج كعب العمل أونلاين 2023

تقديم الاوراق التالية:-

أصل تحقيق الشخصية بطاقة الرقم القومي مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل أصل المؤهل الدراسي أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد الرقم التأميني

كيفية استخراج كعب العمل 2023

التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن تقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص استلام كعب العمل

خطوات استخراج كعب عمل بالموبيل 2023

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة القوى العاملة الضغط على خدمة تسجيل راغبي العمل اختيار التسجيل لأول مرة إدخال عدد من المستندات المطلوبة، تتمثل في الاتي:- أصل شهادة المؤهل الدراسي، الرقم التأميني، بطاقة الرقم القومي حدد ما إن كان العمل في الداخل أو في الخارج أكمل التسجيل وأرسل الطلب توجه لأقرب مكتب عمل من عنوان إقامتك في اليوم التالي

خطوات الحصول على كعب العمل



بعد تجهيز كافة المستندات المطلوبة توجه إلى مكتب العمل الموجود بمحيط محل الإقامة، لتسليم الأوراق للموظف المختص، واستلام كعب العمل في اليوم التالي.

رسوم استخراج كعب العمل



تقدم الدولة كعب العمل بشكل مجاني ولا يتم دفع أي رسوم لاستخراجه.