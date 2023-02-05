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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية استخراج كعب عمل 2023 بالمجان

كعب عمل
كعب عمل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج كعب العمل 2023 عمل بشكل ورقي أو إلكتروني، للتعيين بالوظائف المختلفة، من خلال موقع وزارة القوى العاملة، ولضمان حقوقهم بالتثبيت الوظيفي، والقدرة على مواجهة حالة عدم الاستقرا، وذلك للباحثين عن فرص العمل المختلفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، للحصول على عمل ثابت ومضمون ليستطيعوا تكوين حياتهم.

استخراج كعب عمل بالمجان

يمكن  استخراج كعب عمل 2023 إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر هذا الرابط https://www.manpower.gov.eg/

التسجيل إذا كنت مستخدما جديدا.

أو الدخول على الحساب إذا كان لديك حساب سابق للخدمات.

الضغط على زر خدمة تسجيل راغبي العمل في موقع وزارة القوى العاملة.

إدخال البيانات المطلوبة ورغبة مكان العمل.

تسجيل الطلب .

يتم الذهاب إلى أقرب مكتب عمل لاستلامه.

كيفية استخراج كعب عمل مستعجل أون لاين

كيف تستخرج كعب عمل أونلاين؟ .. تعرف على الطريقة

كعب عمل.. الطرق والأوراق المطلوبة لاستخراجه

استخراج كعب عمل حديث

كعب العمل يتم استلامه في نفس اليوم، و بشكل مجاني، ويمكن ارساله باليد مباشرة لمكتب العمل، ويقوم مكتب العمل باستلام الأصل والتوقيع على صورة الأصل وتُختم بختم مكتب العمل.

كعب عمل

أماكن استخراج كعب العمل

 استخراج كعب عمل، من مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

وتشمل الأوراق المطلوبة الاتي:-

بطاقة الرقم القومي

 شهادة الجيش للذكور

 أصل شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة

شهادة المؤهل الدراسي أصل

الرقم التأميني

كيفية استخراج كعب عمل مستعجل أون لاين

كيف تستخرج كعب عمل أونلاين؟ .. تعرف على الطريقة

كعب عمل.. الطرق والأوراق المطلوبة لاستخراجه

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كيف تستخرج كعب عمل أونلاين؟ .. تعرف على الطريقة

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