روبوت هندي يكشف مفاجأة كبرى بعد أيام على سطح القمر .. ما القصة؟

عثر روبوت هندي على كشف صادم بعد هبوطه على سطح القمر بعد أيام قليلة فقط من بدء مهمته.

وأوضحت «منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)»، أن «أداة قياس طيف البلازما المستحثّة بالليزر، الموجودة في المركبة الفضائية (شاندريان-3) أجرت قياساتها الأولى للعناصر التي يتألف منها سطح القمر، بالقرب من القطب الجنوبي».

وأضاف البيان أن «هذه القياسات الميدانية في الموقع أكدت، من دون أي لبس، وجود الكبريت في المنطقة، وهو ما لم يكن ممكناً التحقق منه بوساطة الأجهزة الموجودة في الأقمار الصناعية»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».



كذلك أكد الروبوت وجود الألومنيوم والكالسيوم والحديد والكروم والتيتانيوم على سطح القمر، وفقاً للمنظمة.

وأظهرت قياسات أخرى أيضاً وجود المنجنيز والسيليكون والأكسجين.

وهبطت شاندريان-3 (ومعناها «المركبة القمرية» باللغة السنسكريتية)، بعد أيام من تحطم المسبار «لونا-25» الروسي في المنطقة نفسها، في نكسةٍ أتت بعد عقود من نجاح الاتحاد السوفياتي في مهمة مماثلة خلال 1976.