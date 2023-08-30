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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روبوت هندي يكشف مفاجأة كبرى بعد أيام على سطح القمر .. ما القصة؟

سطح القمر
سطح القمر

عثر روبوت هندي على كشف صادم بعد هبوطه على سطح القمر بعد أيام قليلة فقط من بدء مهمته.

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فشل أول مهمة منذ 47 عامًا.. روسيا: تحطم مركبة لونا25 على سطح القمر

وأوضحت «منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)»، أن «أداة قياس طيف البلازما المستحثّة بالليزر، الموجودة في المركبة الفضائية (شاندريان-3) أجرت قياساتها الأولى للعناصر التي يتألف منها سطح القمر، بالقرب من القطب الجنوبي».

وأضاف البيان أن «هذه القياسات الميدانية في الموقع أكدت، من دون أي لبس، وجود الكبريت في المنطقة، وهو ما لم يكن ممكناً التحقق منه بوساطة الأجهزة الموجودة في الأقمار الصناعية»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


كذلك أكد الروبوت وجود الألومنيوم والكالسيوم والحديد والكروم والتيتانيوم على سطح القمر، وفقاً للمنظمة. 

وأظهرت قياسات أخرى أيضاً وجود المنجنيز والسيليكون والأكسجين.

وهبطت شاندريان-3 (ومعناها «المركبة القمرية» باللغة السنسكريتية)، بعد أيام من تحطم المسبار «لونا-25» الروسي في المنطقة نفسها، في نكسةٍ أتت بعد عقود من نجاح الاتحاد السوفياتي في مهمة مماثلة خلال 1976.

 

القمر سطح القمر روبوت

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