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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رايحين يجيبوا المهاجم| كواليس معسكر الأهلي بالنمسا.. وسر “فنكوش” المباراة الودية

الشناوي ومعلول من
الشناوي ومعلول من معسكر النمسا

 

دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في معسكر مغلق بالنمسا، من يوم 28 من أغسطس الماضي وحتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عدد من الفيديوهات والصور للاعبي النادي الأهلي من تدريباتهم داخل معسكر النمسا، ومن ضمنهم فيديو نال علي إعجاب جماهير النادي الأهلي وتفاعلوا معه بشكل كبير.

عجلة الشناوي ومعلول

وظهر محمد الشناوي، حارس مرمي نادي الأهلي، برفقه اللاعب علي معلول، وهما يجلسان علي عجلة سويًا ويتحركان في شوارع النمسا، علي هامش انضمامهما لمعسكر النادي الأهلي في النمسا.

ونال فيديو الشناوي ومعلول علي العجلة، إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين وجماهير النادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي ورواد السوشيال ميديا علي الفيديو، كوميدية كالاتي: "رايحين يجيبوا المهاجم بنفسهم - الشناوي بيعامل اللاعيبة كأنهم عياله - الشناوي قائد".

إلغاء المباراة الودية

وأكد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية يوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال بيبو أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة مارسيل كولر، لم يحدد خوض أي مباريات ودية حتى يقوم بإلغائها لأي أسباب، وأضاف أن الاتفاق حتى الآن هو خوض مباراة ودية واحدة يوم 5 سبتمبر، وقبل نهاية معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.

كواليس معسكر الأهلي

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباً قوياً مساء يوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بالنمسا، والتي تحتضن معسكر الإعداد للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في بداية التدريبات على عقد محاضرة فنية سريعة مع لاعبيه، للتأكيد على العديد من التعليمات الفنية، وشرح بعض الأمور الخاصة باستعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجانب البدني، تحت إشراف مخطط الأحمال أندريس أندويا، حيث يسعى كولر إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وأجرى المدير الفني فقرة خاصة للاعبين، للتدريب بالكرة، كما واصل التركيز على تدريب جميع عناصر الفريق على التصويبات القوية من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة لفقرة أخرى مخصصة للتدريب على الكرات العرضية، فيما خضع حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية، تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

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