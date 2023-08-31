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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

لكثيرى النسيان ..
لكثيرى النسيان .. مقطع فيديو جرّبه الآن لحفظ معلوماتك بطري

إذا كنت ممن يعانون من بطء الحفظ، فيمكنك القيام بتطبيق طريقة عبقرية من 4 خطوات ستساعدك على محاولة حفظ المعلومات على الفور.


وقامت سارة راف الطبيبة الأسترالية الاختصاصية في نمط الحياة ، بنشر مقطع فيديو  مدته 15 ثانية قد حصد ملايين المشاهدات وذلك عبر حسابها الشخصي على "تيك توك" وذلك  لشرح فكرته وقد تلقى الفيديو ما يقرب من 400 تعليق.


وأوضحت أن كل ما عليك القيام بفعله، هو محاولة قراءة المادة الموجودة في رأسك وذلك كخطوة أولى، ثم القيام بقراءتها مرة أخرى وذلك بصوت عالٍ، ثم القيام بأغلق عينيك لثواني  معدودة  وأعادة تلك المعلومة، أما الخطوة الأخيرة فيمكنك كتابتها أمامك على ورقة.

وكشفت الخبيرة، أن العديد من المستخدمين قد قاموا بتحقيق نجاح في تلك الأستراتيجية 
 

مقطع فيديو تيك توك

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