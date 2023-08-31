كيف يستعد الحكام المصريين للموسم الجديد في الدوري.. تفاصيل

‏قال الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح المحاضر التحكيمي، أنه ‏كان هناك بالأمس معسكر للحكام المساعدين وفي افتتاح المعسكر كان هناك كلمة لـ بيريرا رئيس لجنة الحكام.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "٨ الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"،أن بيريرا أعلن للحكام انضمام الكابتن أحمد الجارحي وحمدي القاضي لتعيين الحكام المساعدين والكابتن محمد فاروق أيضا.

‏وأضاف كان هناك تواصل مع الكابتن جهاد جريشة وكابتن سمير عثمان وكابتن ياسر عبد الرؤوف لكن كان هناك اعتذارات كثيرة، مضيفا أنه الكابتن سمير عثمان والكابتن ياسر عبد الرؤوف كان التواصل معهم تحديدا من أجل منصب مستحدث وهو مستشار الرئيس لجنة الحكام بصلاحيات لكنهم رفضوا.