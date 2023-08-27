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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو باتحاد الكرة: بيريرا لا يعلم أسماء أو شكل الحكام

صدى البلد

انتقد توفيق السيد عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة السابق أداء البرتغالي فيتور ميلو بيريرا بقوة.

وقال توفيق السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بيريرا كان لابد من رحيله عن لجنة الحكام بعد تصريحاته أن التحكيم فى مصر " سلطة" كان لابد من إقالته ، وهو غير مقدر المنصب الذي يتواجد به.

وأضاف:" بيريرا ليس خبيرا حتي يكمل مهمته ويقول إنه متابع لجنة الحكام منذ 6 أشهر وغير متابع تمامًا لما يدور فى لجنة الحكام.

وأتم:" بيريرا لا يعمل هو يتابع فقط ولا يعلم شكل أو أسماء الحكام المصريين من الأساس وهو أيضا من قال أنه لم يعين أى حكم طوال 6 أشهر.

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