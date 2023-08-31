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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبي بمستشفى جامعة الزقازيق ينجح في إنقاذ فتاة مصابة بورم نادر

فريق طبي بمستشفى
فريق طبي بمستشفى جامعة الزقازيق

نجح الفريق الطبي بمستشفى جامعة الزقازيق في إجراء جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة لفتاة تبلغ من العمر سبع سنوات تعاني من ورم بالقلب يبلغ حجمه 4*5سم و هي حالة شديدة الندرة ويؤثر على وظائف القلب.

وتعد العملية هي الأولي من نوعها وواحدة من ضمن الحالات النادرة التي تستقبلها مستشفيات محافظة الشرقية سواء التابعة لوزارة الصحة او جامعة الزقازيق وفي إطار توفير خدمات جراحة قلب الاطفال والعيوب الخلقية لمرضى محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.

البداية كانت بإستقبال قسم الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق حالة لفتاة صغيرة تعاني من ورم نادر وبالفحص تم اكتشاف أن الحالة وأثناء حجزها للعلاج تعاني من تدهور في وظائف التنفس.

وعلي الفور تم إبلاغ الدكتور علي رفعت وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل جراحة قلب مفتوح  عاجلة بالتنسيق مع مشروع التأمين الشامل حيث أن الفتاة من القنطرة محافظة الإسماعيلية وتم إجراء الجراحة بواسطة الدكتور علي محمد رفعت استاذ جراحة القلب و الصدر و رئيس وحدة جراحة قلب الاطفال والعيوب الخلقية ومساعدة و دعم الدكتورة دينا سعيد مدرس جراحة قلب الاطفال والدكتور محمد صبري نائب جراحة القلب والدكتورة هبة فتحي استاذ التخدير والدكتور اشرف ترك مدرس التخدير ومحمد خليل اخصائي الاروام القلبي وبسنت اشرف عبد المعز تمريض جراحة القلب.

فيما تمكن الفريق الطبي من استئصال الورم و اصلاح الصمام ثلاثي الشرفات و تم نقل الحالة إلى العناية تحت إشراف اطباء و تمريض عناية جراحة القلب والصدر بصيدناوي   والمريضة و الحالة مستقرة و جاري استكمال العلاج و المتابعة.

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