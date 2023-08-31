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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي يوضح سر حالة الغضب بين جماهير نادي الزمالك |فيديو

برنامج 8 الصبح
برنامج 8 الصبح

‏قال بليغ أبوعايد الناقد الرياضي، انه بعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك تم تعيين لجنة مؤقتة لم تستمر طويلا ثم تم تعيين الدكتور عماد البناني رئيس للجنة الثلاثية حاليا وللأسف هذا القرار قوبل بالرفض الشديد من العديد من جمهور الزمالك على اعتبار أن انتمائه للنادي الأهلي.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "٨ الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الموضوع لم ينتهي عند هذا الأمر  وبدأ الكلام انه من الممكن أن تكون انتخابات النادي باطلة والابطال ليس في الانتخابات وإنما الابطال في الدعوى لأن الدكتور عماد البناني لا تنطبق عليه الشروط  خاصة وانه حاليا يشغل منصب تطوعي آخر وهو رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع.

الزمالك الأهلى نادي الزمالك عماد البناني بليغ أبوعايد

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