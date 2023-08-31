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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدردير يعلن عن مفاجآت بشان انتخابات الزمالك

صدى البلد

اعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير عن مفاجآت بشان انتخابات الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب الدردير : لبيب يشعل معركة القوائم في إنتخابات الزمالك .. ومفاجآت قبل فتح باب الترشيح  بطلها العتال والأعضاء القدامي.

 

وأعلن الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس الزمالك السابق عن خوضه انتخابات الزمالك المقبلة.

 

وأكد الدكتور حسام المندوه في بيان مختصر  أن نادي الزمالك يحتاج خلال الفترة المقبلة للتكاتف وانكار الذات من الجميع سعيا وراء اخراج النادي من أزمته الحالية والتي تعتبر بمثابة مفترق طرق .

 

وشدد عضو مجلس النواب أنه منذ انتهاء مهمته داخل الزمالك مع لجنة الكابتن حسين لبيب وهو ليس بعيد عن شئون وأحوال النادي ومؤكدا على أن قرار خوضه الانتخابات سعيا وراء خدمة كيان نادي الزمالك كأحد أبناءه ولرغبته في أن يساهم مع أبناء النادي المخلصين في اخراج الزمالك من عثرته .

وعن المنصب الذي سيخوض عليه الانتخابات المقبلة في الانتخابات قال حسام المندوه من خلال البيان :" سيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب.

وقال المندوه :" ليكن شعارنا جميعا خلال هذه الفترة الفارقة من تاريخ النادي.. الزمالك.. والزمالك فقط ولا شيء غير الزمالك وعلينا جميعا البحث عن الحلول لإخراج الكيان الذي نعشقه وننتمى له من كبوته، لأن البحث عن سبب أو أسباب المشاكل ستكون مضيعة للوقت في الوقت الذي يحتاج منا الزمالك عدم إهدار أي دقيقة، نادينا يحتاج إلى عودة الروح من جديد لينتفض سريعا ويعود منافسا في كل البطولات بل ومتوجا بألقابها ".

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