تدشين اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالغربية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لعام 2023 - 2024 ،وتجرى حاليا الاختبارات بمركز شباب مدينة سمنود، حيث تم اختيار دفعة جديدة من أبطال المستقبل في رفع الأثقال للانضمام إلي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي.



وأشار يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إلى أن الاختبارات تجرى علي نطاق المحافظة في ألعاب الملاكمة والجودو والمصارعة والتايكوندو وتنس الطاولة، بأندية السكة الحديد وغزل المحلة وغزل طنطا و23 يوليو ومركز شباب مدينة بسيون، وذلك لانتقاء افضل العناصر من بين المتقدمين وحثهم على الاهتمام بالتدريب وتنمية مهاراتهم، حتى يحققوا الوصول إلى الهدف وهو أن يصبحوا أبطالًا ويرفعوا اسم مصر فى المحافل الدولية.



وتقام الاختبارات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية، والدكتور محمد حمدي مدير الإدارة العامة لبرنامج الموهبة الرياضية، والدكتور خالد الشرقاوي مدير المشروع.



الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

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