تعرف على أسرار منطقة تل العمارنة الأثرية والدينية الفريدة |فيديو

‏قالت الدكتورة غادة عبد المقصود، مدرس في قسم الآثار المصرية بجامعة القاهرة، ان منطقة تل العمارنة الأثرية نشأت في النصف الثاني من الأسرة الـ 18 ابان حكم الملك أمنحتب الرابع وهو "إخناتون".

وتابعت خلال لقاء لها في برنامج "٨ الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن بعد 5 سنوات من حكم أمنحتب الرابع قرر إنشاء ديانة جديدة ومذهب ديني يكون فيه قرص الشمس اتون هو المعبود الرئيسي بدلا من آمون رع الذي استمر لفترة كبيرة.

‏وأضافت أن وفقا للعلماء فإن أحد أهم أسباب انتقال أمنحتب الرابع إلى تل العمارنة وتركه لطيبه هو بسبب كهنة آمون الذي دفعوه للهرب ووقتها انتقل الى المنيا حاليا وقام ببناء مدينة تل العمارنة وغير اسمه الى إخناتون بدلا من أمنحتب الرابع