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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحلال وتجديد كوبرى تل العمارنة الغربى بديرمواس بالمنيا

تجديد كوبري العمارنة
تجديد كوبري العمارنة الغربي

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين خاصة بقطاع الطرق والكباري تنفيذاً لخطة الدولة بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

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وقال عامر طه رئيس مركز ديرمواس، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبرى تل العمارنة الغربي أعلى ترعة الإبراهيمية وذلك ضمن خطة تطوير هيئة الطرق والكباري.

وأكد طه، على تسخير كافة الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة العمل مع الالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المتبعة لضمان الانتهاء من المشروع والتسليم وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك.

وأوضح رئيس المركز، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن أعمال إنشاء الكوبري ستُسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات بالمركز، كما سيربط قرى شرق بقرى غرب الإبراهيمية بطريق القاهرة / أسوان الزراعى و القضاء على التكدس المرورى . 

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