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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: استرداد 40 فدان بالظهير الصحراوي وإزالة 84 تعد بالبناء على الأراضي

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف على الفور للقضاء على عشوائية البناء مع التنسيق الدائم بين الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.

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وفي هذا السياق، تواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة حملاتها الموسعة التى أسفرت عن إزالة 84 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، ففى مركز المنيا تم إزالة 17 حالة تعد بقرى (نزلة حسين ، البرجاية، دمشير، بنى محمد سلطان، طوخ الخيل، صفط الخمار) إلى جانب استرداد 40 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى بدمشير، بالإضافة إلى إزالة حالتى تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بقرية دروة بمركز ملوى .

وفى مركزي مغاغة والعدوة تم إزالة 26 حالة منها 6 حالات تعد بحى شرق مدينة مغاغة و 20 حالة تعد على أرض اصلاح زراعى بقرية البسقلون التابعة لمجلس قروى بنى عامر بمركز العدوة .

وفى مراكز سمالوط وبني مزار ومطاى وأبوقرقاص تم إزالة 22 حالة تعد منها 7 حالات بقرية شوشة وأحياء مدينة سمالوط ، و 25 حالة تعد بقري (الحسينية، شلقام، أبوجرج ) وأحياء من مدينة بنى مزار بالإضافة إلى 6 حالات تعد بقريتى أبو عزيز ومنبال بمركز مطاي وحالة بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص .

 

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