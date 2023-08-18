استعدادا لدوري الجمهورية.. المنيا 2007 يضم 4 صفقات جديدة

تمكنت إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر من إنهاء المفاوضات وضم عدداً من الصفقات المميزة لتدعيم صفوف فريق كرة القدم مواليد 2007، المشارك في دوري الجمهورية هذا الموسم.

ونجح النادي في إنهاء التفاوض مع إدارة نادي ناصر الفكرية والحصول علي الاستغناءات الخاصة بالمهاجم زياد عصام والشهير ببودا، وكذلك اللاعب المميز عبدالرحمن شهاب.

كما أتمت إدارة النادي الإجراءات مع نادي الواسطى لانهاء انتقال الجناح المميز أحمد ياسر التوني، وصانع الألعاب المميز عبدالله عرفة.

وحرص عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا على عقد عدة جلسات مع الجهاز الفني والإداري لفريق 2007، في حضور كابتن طه حسن مدير قطاع الناشئين وشادي عادل شادي المشرف على القطاع لتوفير كل سبل الدعم والمساندة والوقوف بجوار الفريق وتحقيق مطالب الجهاز الفني.

يذكر أن فريق 2007 سوف يبدأ مبارياته في التاسع من سبتمبر القادم بمواجهة طلائع الجيش.