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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لوصول الدعم لمستحقيه.. محافظ المنيا يوجه بإحكام الرقابة على نقل وشحن الأسمدة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية الزراعة، بإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال نقل وشحن مستلزمات الزراعة من الأسمدة والمبيدات وتوزيعها على الجمعيات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ تنفيذاً لتوجيهات السيد قصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطبيق منظومة الرقابة على الأسمدة ( الحوكمة ) ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

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وفى ذات السياق، عقدت مديرية الزراعة، اجتماعاً بمقر الجمعية التعاونية المركزية للائتمان بالمنيا لمناقشة العقبات التي تواجه عمليات نقل وشحن الأسمدة ووصولها للجمعيات التعاونية الزراعية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لهذه العقبات، حتى يتسنى تنفيذ البرامج السمادية في المواعيد المناسبة.

وكان ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا والمهندس أكرم فوزي مدير الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بمديرية الزراعة وعاطف عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان بالمنيا وإبراهيم هندي سكرتير الجمعية وأعضاء مجلسي إدارة الجمعية وممدوح أبو الروس رئيس مجلس إدارة جمعية نقل البضائع بالمنيا.

وأكد عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، على ضرورة التنسيق المتكامل بين الجمعية التعاونية المركزية وجمعية نقل البضائع بالمنيا من خلال الجمعية العامة للائتمان لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى مراكز المحافظة وتلبية احتياجات المزارعين إلى جانب العمل على رصد أي مشكلة تُعيق وصول الأسمدة للجمعيات وإيجاد الآليات المناسبة لحل تلك المشكلات واتخاذ اللازم ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.

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