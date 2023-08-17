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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات تثقيفية ومسابقات رياضية وعروض فنية في مراكز شباب المنيا

مبادرة صيف شبابنا
مبادرة صيف شبابنا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنشطة مديرية الشباب و الرياضة في إطار تفعيل دور مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات خدمية تسعى لجذب كافة الفئات العمرية للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر وزيادة الوعى لديهم وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

 

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وفى هذا السياق ، أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية تواصل تنفيذ مبادرة " صيف شبابنا " ضمن خطة الوزارة خلال فصل الصيف لتقديم أنشطة متنوعة لكافة الأعمار بمراكز شباب المحافظة ، مشيرا إلى أنه في مركز ديرمواس تم تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب زعبرة بمشاركة أعضاء المركز ، إلى جانب عقد ندوة تثقيفية عن المشروعات الصغيرة ومعوقات سوق العمل بمركز شباب الحاج قنديل لحث الشباب على العمل الحر و التعريف بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى خلق فرص العمل أمام الشباب .

وعلى صعيد آخر، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن أنشطة المديرية متنوعة حيث قدم فريق نواة المنيا عرضا مسرحيا بعنوان " فرصة ثانية " لمناهضة ختان الإناث بمركز شباب صفانية بمركز العدوة من خلال المسرح التفاعلى، إلى جانب تنفيذ دورة عن " اليوم العالمى للعمل الإنساني " بمركز شباب أشروبة بمركز بنى مزار تناولت الأسس و الضوابط العامة للعمل الانسانى و أهمية التفاعل بين أفراد المجتمع ، كما نفذ مركز شباب ساقولا بمركز بنى مزار دورة لتنس الطاولة للطلائع ضمن خطة المديرية لمشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية .

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