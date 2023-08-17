جامعة المنيا تنظم قافلة بيئية متكاملة لقرية ريحانة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجمعة المنيا قافلة بيئية متكاملة.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على نجاح القافلة البيئية المتكاملة ، في تقديم خدماتها الطبية والتنموية لأهالي قرية ريحانة بمركز أبو قرقاص التابع لمحافظة المنيا.

وذلك في ضوء مشاركة جامعة المنيا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، حيث قام الفريق الطبي المرافق للقافلة بتوقيع الكشف الطبي على ٥٨٠ مواطن من أهالي القرية في تخصصات: "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الجراحة".

أشار إلي أنه تم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

وفي إطار مواصلة جامعة المنيا في تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والتي تؤدي الى تلويث البيئة وانسداد في الترع والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع.

و أوضح رئيس الجامعة أن قافلة الجامعة قامت بعقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات التوعية، وتعليق البوسترات؛ لتوعية الأهالي وتشجيعهم على الحفاظ على الترع وعدم إلقاء المخلفات بها، وما له من مردود إيجابي علي الصحة العامة وتحسين البيئة.

والجدير بالذكر أنه شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضي الي العيادات الطبية بالقافلة التي يشرف على تنفيذها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.