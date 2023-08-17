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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواكبة التطور العالمي

انعقاد أول انتخابات لاتحادات الألعاب البارالمبية في مصر.. صور

اول انتخابات لاتحادات
اول انتخابات لاتحادات الألعاب البارالمبيه

عقدت الجمعيات العمومية التأسيسه للألعاب البارالمبيه بمصر اجتماعا  بمقر اللجنة البارالمبية المصرية لإجراء أول انتخابات لاتحادات ألعاب كرة السلة على الكراسي المتحركة والسباحة وألعاب القوى ورفع الأثقال برئاسة الدكتور زين الاطناوى عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادي المنيا لمتحدى الإعاقة وحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

 وذلك لمواكبة التطور العالمى لمنظومة رياضات الأشخاص ذوي الاعاقه فى مصر.

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وقال الدكتور زين الاطناوى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي المنيا لمتحدي الإعاقةإن  النادى وجه الدعوة لكافة الأندية المصرية للأشخاص ذوي الاعاقة لإجراء أول انتخابات لاتحادات الألعاب وذلك في إطار استراتيجية تطوير الرياضات البارالمبية المعتمدة من مجلس إدارة اللجة  البارالمبيه المصريه والتي تتصمن استقلال الرياضات البارالمبيه لمواكبة التطور العالمي لمنظومة رياضات الأشخاص ذوي الاعاقة في مصر وذلك طبقا لقانون الرياضه رقم 71 لسنة 2017 واللوائح المنظمه لذلك. 
 

إجراء أول انتخابات
إجراء أول انتخابات
إجراء أول انتخابات
إجراء أول انتخابات
إجراء أول انتخابات
إجراء أول انتخابات
أشخاص ذوى الأعاقة إدارة اللجنة البارالمبية الألعاب البارالمبية الأشخاص ذوي الإعاقة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية

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