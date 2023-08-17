أهالي المنيا: الطريق الزراعي متنفس حيوي لممارسة الرياضة وأعاد الحركة المرورية لطبيعتها|شاهد

بعد رصفه وإنارته وتشجيره..

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان بنطاق مدينة المنيا تطورا كبيرا، فقد تم الانتهاء من رصف الطريق ودعمه بمنظومة إنارة متطورة، وتم إنشاء سور وممشى، كما تم عمل ستارة حجرية بطول الطريق للحفاظ على الجانبين من التصدع، كما تمت زراعة الأشجار ليكون متنفسا جديدا لأبناء مدينة المنيا الباحثين عن ممارسة رياضة المشي والجري بالممشى على غرار كورنيش النيل.

وأعرب محمود صابر وهاني ثابت ونادي شادي، من أهالي المنيا، عن سعادتهم بتطوير الطريق وإنارته ورصفه وتشجيره بأشجار الزينة، إضافة إلى إنشاء المقاعد على الجانبين، ما جعله متنفسا جميلا يضاهي كورنيش النيل، كما أصبح مقصداً هاما لممارسة رياضة المشي والجري في أجواء هادئة، وأضافوا أن الطريق أعاد الحركة المرورية لطبيعتها.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تطوير الطريق الزراعي بداية من مدخل مدينة المنيا الشمالي وحتى كوبرى الأخصاص ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام 2023/2024 تنفيذا لتكليفات وزارة التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة قطاع الرصف، لتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

ووجه المحافظ الجهات المنوطة بالبدء الفوري في تنفيذ استكمال أعمال التطوير بدءا من منطقة الأخصاص وحتى البوابة الشمالية لمدينة المنيا، مع مراعاة الالتزام بالمعايير والمواصفات الهندسية والفنية ووضع الضوابط والتصميمات الخاصة بعمل حواجز لحماية السور و الطريق من جانب ترعة الإبراهيمية، وتقديم جميع التسهيلات للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك، مع مراعاة رد الشيء لأصله، حيث تنفذ الأعمال تحت إشراف الوحدة المحلية بالتنسيق مع وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الطريق لتحسين سبل الحركة المرورية، وإضفاء مظهر جمالي للمحافظة أمام زائريها.

وأوضح المهندس نيازى مصطفى، مدير التنمية الحضرية بالمحافظة، أن أعمال التطوير تتضمن استكمال عمل السور وإنشاء حواجز خرسانية على جانب الطريق للحد من وقوع الحوادث، إلى جانب زراعة عدد من الأشجار ودهان البلدورات وإنشاء أرصفة جديدة من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري، مشيراً إلى أن المرحلة السابقة من التطوير بدأت من الكوبرى العالي وحتى كوبرى الأخصاص بطول 2.2 كيلومتر.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، واللواء أركان حرب هاني بدوى، رئيس مركز المنيا.

يشار إلى أن جانب الطريق تعرض خلال الفترة الماضية لحدوث شرخ وانهيار جزئى أسفل السور، الأمر الذي استدعى قيام مديريتى الرى والطرق تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لعمل ستارة حجرية لدعم الرصيف وإيقاف التعدي على حرم الطريق والبدء في تطويره على الفور.

الطريق الزراعي بالمنيا

الطريق الزراعي بالمنيا

الطريق الزراعي بالمنيا

الطريق الزراعي بالمنيا