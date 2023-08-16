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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة لرصف عدد من الطرق بمراكز المنيا ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة

رصف وإعادة تأهيل
رصف وإعادة تأهيل الطرق

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الحالى، للوقوف على آخر المستجدات، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، بالمراكز والقرى التابعة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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  وفى هذا السياق، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا خطة الرصف هذا العام برصف طريق في حي جنوب المدينة بداية من ميدان مكة وحتى مزلقان ماقوسة، حيث تم وضع الطبقة الإسفلتية لتوسعة الشوارع مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ووفقاً للجدول الزمني المحدد ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة لهذا العام.

 

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، يجرى تنفيذ أعمال الرصف بشارع الجمهورية ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة مع مراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات والعمل على تقليل الازدحام المروري وخلق سيولة مرورية بالمدينة حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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