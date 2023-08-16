عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة بملوى عن الخدمات المجانية بمركز الأورام بالمنيا

وحدة تكافؤ الفرص
وحدة تكافؤ الفرص تنظم حملات توعية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا ، بالتنسيق مع مركز أورام المنيا ندوة توعية بعنوان" المبادرات الرئاسية" لإلقاء الضوء على الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين من مركز الأورام، والتعريف بأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني روح بمركز ملوي

محافظ المنيا: إقبال كبير على التشغيل التجريبى للمجمعات الحكومية بقري حياة كريمة

وعقدت الندوة بمقر الوحدة المحلية لمركز و مدينة ملوى، وبحضور الدكتور ياسر عبد الجواد استشاري الأورام ومدير مركز أورام المنيا وفاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة والامومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ومحمد عبد الغنى نائب رئيس مركز ومدينة ملوى ومنى مهني مديرة وحدة تكافؤ الفرص بمركز ملوى ٠

وأوضحت فاطمة الزهراء مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، الدور الذى تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكافة القطاعات، لافتة إلى أنه على مستوى القطاع الصحي جارى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والمعنية، والهدف منها هو تحسين مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.

كما تناول الدكتور ياسر عبد الجواد أهمية الكشف المبكر و الفحوصات الدورية للمرأة ، واستعرض الخدمات الطبية و الفحوصات المجانية المقدمة داخل مركز الأورام ضمن المبادرات الرئاسية ، والتعريف بمراحل المرض و أعراضه .

الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي الخدمات الطبية المجانية الكشف المبكر تحسين مستوى الخدمات حقيق التنمية الشاملة قرى حياة كريمة محافظة المنيا مستوى الخدمات الطبية وحدة تكافؤ الفرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

هدية جديدة بمليار دولار للمصريين بالخارج.. ماذا فعلت الحكومة لجذب أموالهم

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

موضوعات متعلقة

اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية بني روح بمركز ملوي

ترشيحاتنا

روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابي على القرم

بعثة يد الزمالك تصل السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية

13 عاما من الفوضى.. هجوم لزعيمة حزب العمال على الحكومة البريطانية

مصر تفتتح مشوارها بأمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة بمواجهة الجزائر

التشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي

بيان عاجل من إيران بعد الإفراج عن أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول هذه المشروبات تسبب الصلع.. دراسة صادمة

في عيد ميلاده.. قصة معاناة تامر حسنى من عامل بالبنزينة إلى الشهرة

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

نجمات تألقن بالفوشيا والأخضر النيون.. برأيك من الأجمل ؟

فيديو

دخل مشلول طلع واقف.. قصة عادل الذى رأى العذراء مريم داخل كنيستها

وزير الدفاع يكرم الأبطال الرياضيين من القوات المسلحة والاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية

اعتزال فاتن يوسف الغناء الشعبي والاتجاه للانشاد الدينى.. تفاصيل بالفيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ