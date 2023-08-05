عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد حصولها على 37 %.. طالبة بالثانوية العامة بالمنيا تقص شعرها.. شاهد

الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر

بعد حصولها على مجموع 37% بالثانوية العامة، عبرت الطالبة سارة ابنة مركز بني مزار بالمنيا عن حزنها الشديد فقامت "بقص شعرها" حزنا على عدم تمكنها من تحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الهندسة رغم تفوقها الدراسي خلال السنوات الماضيه والذي جعل اساتذتها وأسرتها واصدقائها يتوقعون لها النجاح بتفوق.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" للطالبة وهي تقوم بقص شعرها عبر حسابها الشخصي وهي منهارة بعد حصولها على 37% في الثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تقصد "الشهرة أو الترند".

المنيا.. زراعة أشجار مثمرة وزينة بمركزى ديرمواس وأبو قرقاص

محافظ المنيا: تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من تسليم المجمعات الخدمية

وتقول الطالبة سارة ماهر بالصف الثالث الثانوي العام إنها كانت شعبة علمي رياضة وكانت تحلم بالالتحاق بكلية هندسة لأنه ذاكرت واجتهدت على مدار العام مشيرة أنها لم تتوقع أن تحصل على 37% فضلا عن أنها رسبت في 3 مواد أخرى.

غضب وصدمة 

وأضافت إنها لم تقصد من خلال الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحتها الشخصية وهي تقص شعرها حزنا على نتيجتها أنها تهدف للشهرة والترند ولكنها كانت تعبر عن غضبها وكنت مصدومة من النتيجة وعاوزة أقول للناس إني مظلومة.

وأشارت أن والدتها طلبت منها حذف الفيديو لأن البعض سوف يفهموا الفيديو بشكل خاطئ وبالفعل حاولت أزالته ولكنني فوجئت انه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت انها حصلت على عدة شهادات تكريم خلال سنوات التعليم وكنت متوقعة أن تحصل على مجموع كبير  يوهلها للالتحاق بكلية الهندسة.

وأصافت أن المدرسين اندهشوا بعد علمهم بمجموعها لافتا أن كثير من المدرسين قالوا إن أقل مجموع ستحصل عليه سارة 95%.

وقالت والدة سارة إنه منذ شهر أغسطس من العام الماضي بدأت ابنتها رحلة الثانوية العامة، مشيرة كان حلمها تلتحق بكلية هندسة لدرجة أننا قبل الامتحانات بشهر واحد فقط كنا نبحث عن تنسيق كليات هندسة فقط على مستوى الجمهورية لأننا كنا واثقين من الالتحاق بها.

وأكدت أن ابنتها كانت بعد كل مادة تخرج سعيده وتراجع الامتحانات مع المدرسين لأنها كانت تحل بشكل مميز ولكن فوجئنا يوم النتيجة أن سارة حصلت على 37% فقط معقبة كانت صدمة كبيرة  .

وأضافت لم أكن اتخيل أن تقوم ساره بقص شعرها خصوصا أنها كانت دائما مهتم به وبمظهرها ولكن فعلت ذلك وعندما طلبت منها استفسار أكدت لي أنها تشعر بالحزن الشديد ولم تجد أمامها سوى قص شعرها.

الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر
الطالبه سارة ماهر
الثانوية العامة كلية الهندسة بني مزار المنيا تنسيق الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

موضوعات متعلقة

المنيا .. مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار

وفاة تلميذ بأزمة قلبية أثناء حضور حفل زفاف في المنيا

المنيا.. زراعة أشجار مثمرة وزينة بمركزى ديرمواس وأبو قرقاص

رفع معدلات رضا المواطن.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تأهيل مقيمي جائزة التميز

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية: نستطيع توقع حالة الطقس لمدة 3 شهور

تشاد تكشف موقفها من التدخل العسكري في النيجر

ذكر يعادل قيام الليل .. 14 كلمة أوصى بها النبي

نتائج مالية مخيبة لشركة كوالكوم تدفعها لمجال الذكاء الاصطناعي.. القصة الكاملة

10 آلاف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ MG 5 بالسوق المصري

الأرصاد تكشف عن سبب التغيرات فى أحوال الطقس خلال الفترة الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

لن تتوقع أضرار القهوة على الأطفال والحامل.. أحترس من الإفراط منها

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ